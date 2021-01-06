渣打：人民幣匯率可保強勢 另看好歐元、澳元及英鎊

截至今(6日)午1時，在岸人民幣(CNY)報6.4573兌每美元，按日升67點子。渣打香港財富管理高級投資顧問趙海珠稱，美元疲弱仍為今年外匯市場主調，故利好非美元資產及貨幣，其中人民幣今年仍可看高一線，惟去年已升值約7%，相信今年大升空間較少，將於6.42水平反覆上落。

她表示，中國經濟於疫情中最先復甦，中美利差擴大吸引資金流入中國市場，加上雙循環經濟政策的推動等，將支持匯率強勢。

其他貨幣方面，她指，美匯指數去年下跌6.7%，由於預期全球經濟今年反彈，而美國利率維持低水平，相信美元今年將下跌6%至7%；而去年歐元及澳元各有9.6%及9.5%升幅，表現亮麗，今年仍將看好歐元、澳元及英鎊，未來1年分別可上試1.3、0.8及1.4。

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