2021年投資展望：渣打香港料股市可延續升勢　看好呢啲板塊…

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，受疫苗推出、經濟重啟及盈利復甦的推動，預計目前的股票升市將在今年延續，全球包括亞洲(日本除外)、中國、美國、歐元區及日本股市前景不俗。

他指，醫療技術、電動汽車及物聯網為未來10年股票的黃金機遇，而環境主題，尤其能源轉型的投資正當其時。中國股市他較看好非必需消費品、科技、健康護理及工業行業。

債券市場方面，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文預計，今年債券市場將健康發展，建議增加對高股息股票和混合資產的配置，其中他看好亞洲美元債、新興市場政府債(美元)、新興市場政府債(本幣)及成熟市場高收益債。相反，發達市場投資級政府債及公司債則較不看好。他料，今年年底債券息口或較現時低，有興趣的投資者宜及早買入。

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