香港仔中心兩房賣565萬　低市價10%

港島樓錄低價成交。香港置業郭詠詩表示，香港仔中心1月錄首宗二手成交，單位為港榮閣低層2室，兩房間隔，實用面積約451方呎，曾以約620萬元放盤1個月，近日獲區內客接洽，雙方議價後減價約55萬元，減幅約8.9%，以約565萬元成交，呎價約12,528元，低市價約10%。

據了解，新買家為區內分支家庭，心儀單位有裝修及有議價空間大，睇樓兩次後決定承接上車。資料顯示，原業主於2016年7月以約447萬元購入上述單位，持貨5年帳面獲利約118萬元，物業升值約26%。

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