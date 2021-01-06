中港IPO去年融資額創10年新高　佔全球比例45％

統計數據顯示，2020年中國和香港的首次公開募股(IPO)融資額合計達1,187億美元(約9,258億港元)，創下10年來的最高水平。

報道指出，帶動香港IPO的利好因素，主要是來自美國上市的中國企業，由於美國特朗普政府針對資本市場祭出嚴格監管中企的措施，讓許多在美上市的中企因擔憂面對被退市風險，故加速回歸屬中國領域的香港市場上市。

展望2021年香港的IPO可持續增加，更有會計師行預計，2021年香港的融資額或接近600億美元(約4,680億港元)，有望重奪IPO全球第一寶座。去年，香港的IPO融資額僅次於美國納斯達克，排名全球第2。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020