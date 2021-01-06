【驚天預言？】金融大鱷巴斯：呢位中國前首富或年半內遇難…

阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲自去年10月在上海外灘金融峰會大力抨擊中國金融監管體制後，至今已有2個多月未公開露面，有美媒引述消息指，馬雲其實沒有失蹤，只是需暫時保持低調。

不過，美國知名金融大鱷巴斯(Kyle Bass)卻質疑這消息的可信度，並斷言馬雲將在18個月內有難，甚或面對刑責，更揚言願意與報道相關消息的美媒記者作「1美元」的君子對賭！

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