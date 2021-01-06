第一太平戴維斯：去年香港豪宅租金挫11.5%　料續下滑

第一太平戴維斯表示，2020年香港企業普遍面對窘境，失業率突破6%，是自2009年以來最高水平，住宅租金回落，整體豪宅租金按年跌11.5%，第四季則按季則挫2.6%。而港島、九龍及新界豪宅租金分別按年下跌11.8%、11.1%及11.8%。若單以第四季計算，就以港島跌3.1%最多。

而綜觀各區，大嶼山愉景灣租金在2020年的跌幅最大，達15.4%，主因該區有大量租戶從事備受疫情影響的航空業。

此外，聯排別墅租金在2020年第四季及全年分別挫3.1%及10.5%。另服務式住宅一般減租10至20%以提高入住率。

該行資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉指出，去年末季租賃成交不多，面對淡靜市況，業主已比前更接受市場現實，並有減租的準備，以免物業長期空置。該行預期，豪宅及聯排別墅租金在2021年上半年繼續下滑，而取決於疫苗及旅遊情況，租金可能在下半年回穩。

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