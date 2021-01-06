投機及低利率推動　「債王」格羅斯警告美股已陷泡沫化

外媒報道，「債券大王」格羅斯(Bill Gross)發表最新報告，警告美國股市已經泡沫化，他列舉DoorDash和Airbnb的IPO首日發行即飆80%，質疑股市為甚麼這樣高企。

他認為，推動市場的是強烈的投機活動，以及由財政刺激和央行引導的企業盈利所致。當以接近於零的名義利率折現現值時，這些盈利就會產生創紀錄的股價。他指出，美國當前利率在0至0.25厘左右，實際收益率則處於零以下。這意味着投資者在儲蓄上的收益非常少，或者他們實際上願意為了持有經通脹調整後的政府債券所帶來的安全感而賠錢。因此在這種情況下，投資者被驅使到市場的高風險領域。

格羅斯又指，自2019年1月以來，10年期美國國債實際收益率下降了200個基點，對同期標普500指數上漲50%起了推動作用。美國10年期國債收益率目前低於1%，相比之下，標普500指數的總收益率為1.6%。

他還表示，美國聯儲局的資產購買計劃和其他刺激措施，以及美國政府的財政救助計劃為金融市場提供了支持，助長投資者的狂熱情緒。市場和經濟亦可能過於習慣了政府源源不絕注入資金。

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