新冠肺炎：梅西百貨計劃今年中前關閉45間分店

外媒報道，美國老牌連鎖百貨集團梅西百貨(Macy’s)已通知員工，計劃將在2021年年中前關閉旗下45間分店。

報道指出，上述關閉分店的行動，乃按公司去年2月所提出將在2023年關閉125家分店的計劃所進行。梅西百貨目前已有部分分店展開清盤大減價，其他分店將於本月稍後時間開始。

去年11月，梅西百貨發表的報告稱，新冠肺炎大流行期間，由於消費者減少了在商場購買衣服和配飾的支出，同店銷售額下降過20%，反觀線上銷售則增長27％，可是這些增長不足以抵銷店舖的虧損。

梅西百貨股價周二(5日)收報11.39美元，漲1.52%。

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