避陷5G困局！華為促澳洲總理事先張揚6G條件

澳洲搶先於2018年成為全球首個禁止中國電信巨頭華為參與5G建設的國家，華為澳洲的公司事務總監米契爾(Jeremy Mitchell)承認，翻盤可能性極低，他希望總理莫里森(Scott Morrison)直接表明當6G、甚至7G時代來臨時，華為要怎樣做，澳洲政府才會接受。他直言，無論如何，華為或其他中國公司，到時都會成為該領域的領導者。

米契爾表示，有5G前車之鑑，因此想在6G尚在初期研發階段就先了解澳洲政府態度。他指出，華為願意與政府合作，確保澳洲能獲得最好的技術，以一種安全機構對降低風險有信心的方式進行。6G還在初期研發階段，但現在了解發展方向很重要。

負責管理通信及基建事宜的澳洲副總理麥克梅克(Michael McCormack)透過發言人表示，政府仍專注致力於更高效、及時推動5G網路全面覆蓋，暫時無打算開始研發6G。

澳洲當初宣布禁止華為的主要理由是，安全部門發現無法將「核心」(core)網路功能從無線電頻率或其他傳輸部分分開，並稱此舉會造成使用者資訊遭華為竊取，從而讓北京當局能隨意取用資料。

在澳洲之後，五眼聯盟(Five Eyes)還有紐西蘭、美國、英國先後加入禁止華為參與5G行列，僅剩加拿大尚未明文禁止但透過行政措施事實上終止。另外，印度、捷克、瑞典也加入此行列，法國則是訂明較寬鬆的落日條款讓華為緩和退場，僅有德國明確拒絕針對內地企業，選擇通過新的通信法案，對所有設備供應商都以更嚴格安全標準審議。

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