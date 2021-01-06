里程碑！挪威去年純電動車銷售過半　創全球紀錄

外國傳媒報道，挪威在2020年電動車銷售首次超過燃油車、柴油車和混合動力車的總和！

據挪威公路局(OFV)數據顯示，當地去年純電動車佔所有新車銷售比例高達54.3%，首次超過半數，創全球新紀錄和新里程碑，該數據在2019年為42.4%。雖然挪威為歐洲主要石油產出國，但也是全球首個在2025年停止燃油車銷售的國家。

挪威過去曾在單月電動車銷售佔比過半，年度銷售過半為首見，具指標性意義。值得留意的是，去年12月電動車的單月銷售佔比高達66.7%。分析表示，當地2021年電動車銷售將持續暢旺。挪威公路局主管更表示，非常有信心在2025年能達到完全的電動車銷售。

柴油引擎車去年在挪威銷售佔比為8.6%，2011年時還高達75.7%。挪威在去年新車銷售總計14.14萬輛，電動車為7.67萬輛。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020