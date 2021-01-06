債泡愈谷愈大！企業發債熱潮持續　1月已料達7800億元

外國傳媒報道，在2021年伊始，多家投資級企業就急忙投入債市集資。分析師估計，1月發債規模將達1,000億美元(約7,800億港元)以上。

家得寶(Home Depot)與農業設備融資公司John Deere資本等多家企業皆在今年的首個交易日投入投資級債市。消息人士稱，John Deere資本周一(4日)發行兩部分的債券，籌資15億美元，期限最長的是10年期債券，孳息率1.48厘，與國債孳息率相比息差達0.57厘。

家得寶出售30億美元公司債，其中10年期債券孳息率為1.44厘。

即使周一出現美股沽售出籠、加州與紐約州皆發現變種新冠病毒案例、英國頒布最新全國封鎖令等利淡消息，但John Deere與家得寶的發債息差皆小於原本估計水平，這意味投資人需求旺盛，使企業借貸成本降低。

美銀全球研究資料顯示，截至當時為止，2020年美國投資級債券發行量已達1.86萬億美元，刷新歷史紀錄，比2019年同期暴增54%。

美銀團隊預料2021年發債速度將趨緩，但由1月熱絡的發債情況來看，在沒有聯儲局支持的第一個月，企業發債仍可上看1,000億美元以上。Columbia Threadneedle投資公司投資級企業債部門主管Tom Murphy預料，1月發債可接近1,500億美元。

杜邦資本(DuPont Capital)投資組合經理Wendy Wyatt認為，只要利率維持在此水平，預料企業發債熱度就會持續。

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