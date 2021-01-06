疫下贏家！去年南韓生鮮及加工食品出口皆創新高

外國傳媒報道，南韓去年農產品與食品出口創歷史新高。據南韓農林畜產食品部數據，該國去年農產品、食品出口額按年增7.7%至75.7億美元。韓式泡菜、水果等生鮮農產品，還有泡麵、韓式辣椒醬等加工食品的出口皆出現增長。

生鮮農產品的出口按年增3.4%至14.3億美元，加工食口的出口按年增8.8%至61.4億美元，皆創下歷年新高。特別是出口到美國的金額達到12.1億美元，超越對中國出口的11.4億美元，是自2007年以來相隔13年的首度現象。去年對美出口激增38%，對中出口只增加2.9%。

南韓去年整體出口按年減5.4%至5,128.5億美元，連續兩年出現衰退。在如此情況下，韓國食物(K Food)出口創下歷史新高，南韓農林畜產食品部對此表示，是徹底努力在地化的成果」。

舉例來說，廠商研發出專供素食者享用的泡菜，還有罐裝的泡菜等都博得好評。去年的泡菜出口量按年增37.6%至1.445億美元。南韓代表性加工食品的泡麵也迎合在地人的喜好，例如龍蝦口味、還有水果風味泡麵，就在美國市場大受歡迎。

也有分析指出，疫情帶動了南韓食品出口擴張。全世界更加注重健康，南韓人參出口增加9.3%，加上「韓流」帶動了餐飲文化熱潮，南韓農林畜產食品部的官員表示，有愈來愈多的外國人嘗試自己烹調韓國料理，這也使得韓式辣椒醬出口增加35.2%等，味噌、醬料類的出口增長也進逼1,000萬美元規模。

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