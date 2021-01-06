繼續散貨！傳鄧成波家族逾5.4億元售出兩項物業

消息人士透露，由「舖王」鄧成波家族持有的長沙灣青山道245號全幢舊樓，以約4,200萬港元易手。該物業樓高3層，總樓面面積約3,670方呎，原先叫價約5,900萬元，是次劈價1,700萬或約29%沽貨。鄧於2012年1月以約2,600萬元買入該項目，持貨9年帳面升值約62%。

另外，市傳該家族亦賣出中環德輔道中102至104號的詹氏商業大廈，作價逾5億元。該物業地盤面積約1,376方呎，樓高11層，每層面積約1,000方呎，總建築樓面面積共約12,896方呎，可重建樓面逾20,600方呎。項目於去年9月透過代理放售，當時市值約7億至8億元。

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