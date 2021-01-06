新世界發展旗下K11去年銷售額按年增45%
2021年01月06日 15:21
東網電視更多新聞短片
位於香港尖沙咀K11 MUSEA去年聖誕節期間吸引大量人流。
新世界發展(00017)旗下的K11集團公布，銷售額在2020年下半年錄得強勁增長，銷售額按年增長達45%。
以地區劃分，集團香港在2020年下半年的銷售額按年增長達56%，遠超香港零售銷售的整體表現。當中K11 MUSEA的金卡會員人數更大幅提升358%，而會員銷售額則同期提升156%。此外，其內的購物藝術館的會員銷售額亦按年上升30%。
內地消費復甦的趨勢強勁，集團在內地4座城市的銷售額在2020年下半年按年升幅為35%；隨著武漢的多個商場開幕，內地集團在12月前3周銷售額按年增長50%。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020