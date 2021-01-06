新世界發展旗下K11去年銷售額按年增45%

以地區劃分，集團香港在2020年下半年的銷售額按年增長達56%，遠超香港零售銷售的整體表現。當中K11 MUSEA的金卡會員人數更大幅提升358%，而會員銷售額則同期提升156%。此外，其內的購物藝術館的會員銷售額亦按年上升30%。

內地消費復甦的趨勢強勁，集團在內地4座城市的銷售額在2020年下半年按年升幅為35%；隨著武漢的多個商場開幕，內地集團在12月前3周銷售額按年增長50%。

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