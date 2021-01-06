新股專輯：汽車之家傳月內申港第二上市　集資78億元

中美關係持續緊張，在美國上市的中資概念股紛紛回家走避！外媒報道指，中國互聯網汽車平台汽車之家(美股：ATHM)計劃今年首季來港第二上市，並於月內向聯交所遞交上市申請，目前已與高盛洽商相關事宜，集資約10億美元(約78億港元)。

據了解，或有更多投資銀行加入是次上市事宜，規模和時間等發行細節可能仍會調整。

該公司成立於2005年，為消費者提供選車、買車、換車等一站式服務，之後於2011年12月13日在美國納斯達克市場掛牌，周二(5日)收市價為99.67美元，市值達118.68億美元(約925.7億港元)。該公司2020年第三季淨收入23.15億元人民幣(下同)，按年增長6.69%。按非通用會計準則(Non-GAAP)計，歸屬於公司的調整後淨收入9.01億元，按年升28.38%。

據其2019年年報披露，平安集團持有其51.9%股權，為最大股東。

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