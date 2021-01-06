把握低潮買平貨？亞馬遜掃入11架飛機　擴貨運機隊

新冠肺炎疫情持續近年，航空業低潮未過。美國電商巨企亞馬遜把握航空業低潮，向達美航空和西捷航空購買11架二手波音767-300飛機，以擴大其貨運機隊。

外媒報道，該公司分別從達美航空購得7架二手的波音767-300飛機，和由西捷航空手中購入4架同型飛機，在改裝為貨運機種後，預期西捷航空的4架飛機今年底就會加入機隊中，而達美的7架則是在2022年加入。

這是該公司首度為機隊直接購入飛機，往常則是以租賃的方式。據悉，該公司在2016年建立自己的機隊，當時僅擁有11架飛機，現在預計到2022年，機隊將擴充到擁有85架飛機，惟該公司日常營運還是會委託外部承包商跟進。

疫情下經營困難，不少航空公司急於脫手而購入飛機。亞馬遜長期須租賃飛機，趁低潮自置貨機，一則長遠而言更划算，二則亦顯示其對電商服務需求的信心。估計未來其機隊規模或會擴展至200架飛機以上，與全球最大的速遞承運商聯合包裹服務公司(UPS)的規模相若。

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