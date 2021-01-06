信安資金管理：今年中國及印度經濟增長料8%以上

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉指，環球新冠肺炎確診個案持續上升，各地經濟活動再度受阻，環球經濟復甦速度在去年第4季有放緩的趨勢，預計或蔓延至今年第一季。不過，受疫苗有望在今年上半年廣泛應用帶動，環球經濟預期有5%增長，而新興市場的增速將較成熟市場快，其中料中國及印度的增幅將加速至8%以上，普遍高於歐美的4至5%。

陳氏認為，能源、工業、材料及金融傳統板塊今年的盈利預期有望好轉，尤其是能源股，環球能源股今年盈利增幅有機會到4倍數以上。基於增長股及價值股之間的預測市盈率差距，價值股基本因素相對吸引，板塊中偏好金融股，主要基於經濟復甦及信貸情況的好轉等。

該行對今年恒指並無預測，他解釋，恒指公司今年計劃就恒生指數進行改革，或影響指數走勢，惟基於該行預計今年環球股市將有良好表現，相信港股亦會從中受惠。目前恒指已到27,000點以上，相信有機會升至30,000點，後市可留意工業股、健康護理等板塊。

她續指，第一季强積金市場中較看好股市，主要由於疫苗面世將帶動環球經濟復甦，加上寬鬆的貨幣政策預計將持續一段長時間等，該行上調對美國、亞洲(日本外)及日本今年第一季的股市展望，而中國及香港則分別因為中美關係及本港仍受第4波疫情影響，股市展望維持中性。

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