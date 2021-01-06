【產經直播】港股升浪衝幾高？

2021年01月06日 16:16
  • 東網電視
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    隔晚美股做好，不過港股周三(6日)表現反覆，一度跌260點，但之後又掉頭回升，最終收升42點，報27,692點。港股連升6日，動力仍在？
    內地住建部要求加強及改進住宅物管工作，物管股近乎全線起動，多隻股份抽升，當中碧桂園服務(06098)及永升生活服務(01995)更加破頂。政策推動下，物管股仲可以走幾遠？
    大型科網股普遍做好，特朗普最新簽署行政命令，禁止騰訊(00700)旗下微信支付、阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團的支付寶等進行交易，不過相關股份不跌反升，何解？
    不過，近日表現強勢的小米集團(01810)即市最多跌逾7%，大行瑞銀唱淡小米，指集團現價已反映互聯網服務收入復甦因素，下調評級至沽售，目標價亦下調至22元，股份趁跌反是入貨時機？
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