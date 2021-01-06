【產經直播】港股升浪衝幾高？
2021年01月06日 16:16
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隔晚美股做好，不過港股周三(6日)表現反覆，一度跌260點，但之後又掉頭回升，最終收升42點，報27,692點。港股連升6日，動力仍在？
不過，近日表現強勢的小米集團(01810)即市最多跌逾7%，大行瑞銀唱淡小米，指集團現價已反映互聯網服務收入復甦因素，下調評級至沽售，目標價亦下調至22元，股份趁跌反是入貨時機？
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