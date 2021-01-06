【市後重點睇】美匯偏軟　納指期貨跌逾2%

美匯指數進一步跌至89.25；港匯處7.7528；離岸人民幣(CNH)報6.4354；美元兌日圓報102.74；歐元升上1.2340；英鎊見1.3658。金價報1,947美元。布油升上53.83美元，紐油報50.03美元。道指期貨升轉跌，美國喬治亞州參議院選舉次輪投票，其中一名民主黨人率先宣布勝選，預期「藍色浪潮」升溫意味或提高企業稅，納指期貨跌逾2%。

●市後關注點

-21:15 美國12月ADP私人職位增長

-23:00 美國11月工廠訂單

-A股快報：註冊制推動，去年IPO集資近4,700億人民幣。

●疫苗面世減避險需求，對沖基金加注黃金股淡倉。

●去年南韓半導體出口額創歷史次高，今年料再增10%。

●馬雲遭連番打壓惹失蹤疑雲？媒體：暫需保持低調。

●美政策搖擺不定，分析指將有更多中企選擇撤離美國市場。

●美國大選：傳商界擬以「斷金援」阻共和黨挑戰選舉結果。

●Apple庫克去年人工1.14億元，績效獎勵高達...

●軟銀集團擬發行75.4億元混合債券，定價料月內確定。

●IMF：發達國經濟下半年開始復常，央行寬鬆措施將持續。

●日本本田12月中國汽車銷量創單月歷史新高。

●傳阿里巴巴擬發行美元債，集資額或高達80億美元。

●渣打料今年股市升勢延續，看好醫療技術及電動車等；另預料人民幣今年大升空間細，仍看好歐元、澳元及英鎊。

●【大上大落】比特幣反彈升穿3.5萬美元，再創新高。

●中國經濟：

-去蕪存菁，傳當局要求績效欠佳企業倒閉。

-深圳數碼經濟產業創新發展實施方案出爐。

-SensorTower：首30大內地手機遊戲發行商12月收入增45%。

-財新服務業PMI回落至56.3，低過預期。

●中港IPO去年融資額創10年新高，佔全球比例45%。

●標普道瓊斯指數將撤回3家中國電訊商除牌程序。

●恒生保險增設免費新冠肺炎額外保障，保障額高達10萬。

●香港上月PMI急降至43.5重返收縮水平，企業憂慮疫情持續。

●【衰退無極限？】調查顯示近6成會計師睇淡今年港經濟前景。

●積金局考慮覆檢委員會周年報告，完善中介人程序及運作。

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