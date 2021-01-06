龍源電力12月發電量按年升8%
2021年01月06日 16:33
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龍源電力(00916)公布，根據初步統計，2020年12月集團按合併報表口徑完成發電量5,580,259兆瓦時，較2019年同期增加8.56%。其中，風電增加6.57%，火電增加15.83%，其他可再生能源發電量增加49.41%。
截至2020年12月31日，集團2020年累計完成發電量5,306.63萬兆瓦時，較2019年同期增加4.59%。其中，風電增加7.25%，火電減少5.21%，其他可再生能源發電量減少26.3%。
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