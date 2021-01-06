新盤動向：MONACO樓書今日上網 料日內開價

多個大型新盤部署登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO將揭開今年樓市序幕，樓書今日(6日)將會上網，希望日內公布開價及開放示範單位，首批推出約80伙，有機會下周可開售。

項目提供399伙，標準戶實用面積介乎280至762方呎，間隔由開放式至三房不等，最大1伙為特色戶，面積1,394方呎，間隔為四房連雙套房設計。

同系區內OASIS KAI TAK上月售出兩伙低座特色戶，呎價約3.1萬至3.2萬元。

他又透露，山頂Mount Nicholson今日將公布新招標成交，做價算理想，反映出豪宅市況。而集團去年受疫情影響，推盤減少，全年共售出逾1,000伙，套現約115億元。市況方面，他認為，2021年剛性需求料持續，加上疫苗面世及疫情可望受惠，通關將帶動內地客等重返香港市場，豪宅可望較先受惠，保守估計今年整體樓價可升5至8%。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，啟德區發展潛力優厚，為照顧投資者需要，日後旗下公司將為MONACO引入租務服務。

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