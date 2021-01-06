順豐有關人士斥逾4.9億元購CENTRAL PEAK 3個單位
2021年01月06日 16:42
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新鴻基地產(00016)旗下東半山CENTRAL PEAK買家陸續曝光。土地註冊處資料，項目Alpex II座5樓Manor A室，以1.88億元登記售出，新買家為鄧麗貞(TANG LAI CHING)，與順豐速運的始創人王衛妻子同名。上述單位實用面積2,104方呎，成交呎價約89,354元。
同層Manor B室單位，同日亦以1.76億元登記售出，新買家為王鎏桐(WONG LAU TUNG)。單位實用面積2,080方呎，呎價約84,615元。另同項目Everex II座3樓Manor B室，都以1.292億元登記成交，新買家則為余楚媛(YU CHOR WOON CAROL)。據了解，上述兩人均為順豐速運有關人士，合共斥逾4.9億元購入項目3個單位。
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