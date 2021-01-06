紓困措施奏效？美國去年破產申請量創34年新低

新冠肺炎疫情重創美國經濟，企業關門或倒閉頻現，但隨着政府祭出前所未有的紓困措施看來已經奏效，抵銷了疫情的衝擊，美國2020年破產申請數量創1986年以來最低。

外媒報道，美國破產法庭數據公司Epiq AACER數據顯示，涵蓋所有個人和企業破產在內，2020年的總破產申請宗數約52.9萬宗，比近年來每年約80萬宗少。不過，依破產法第11章，大型企業聲請數目則由2019年的5,158宗，升至7,128宗，當中包括美國最大連鎖百貨商店之一的JC Penney。

Epiq AACER高級副總裁Chris Kruse表示，預計家庭和其他非商業申請破產的數量將在2021年下半年大幅上升，因為屆時政府援助計劃將結束，而且過去幾個月的債務到期。他指有些美國民眾只是一再延遲不繳房租或抵押貸款，而非用政府補助或刺激現金繳費。

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