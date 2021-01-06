吉汽去年銷量按年減少3%　今年目標153萬部

2020年全年之總銷量為132.02萬部，較去年同期減少約3%，並與集團2020年全年銷量目標132萬部相若。

董事會將集團2021年的銷量目標定為153萬部，較2020年所實現之總銷量增長約16%。

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