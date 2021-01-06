吉汽去年銷量按年減少3% 今年目標153萬部
2021年01月06日 17:03
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（Getty Images圖片）
吉利汽車(00175)公布，2020年12月之總銷量為15.42萬部，較去年同期增長約19%及較2020年11月增長約2%，其中7,171部為新能源和電氣化汽車。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為24,853部，按年增長約130%並連續第六個月打破該品牌歷史最高月銷量。
2020年全年之總銷量為132.02萬部，較去年同期減少約3%，並與集團2020年全年銷量目標132萬部相若。
董事會將集團2021年的銷量目標定為153萬部，較2020年所實現之總銷量增長約16%。
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