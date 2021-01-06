全球經貿戰：中國鋰電池產業鏈進軍歐洲

外國傳媒報道，中國鋰電池產業鏈正掀起「西進運動」，赴歐洲投資建廠成為主流，更是實力的象徵。僅僅寧德時代、孚能科技、蜂巢能源3家企業在歐洲的電池產能布局，就已超過130GWh，即近目前中國整體動力電池總裝機量的兩倍。

寧德時代是最早赴歐設廠的中國電池企業，其德國電池廠已於2019年動工，投資金額約18億歐元；巧合的是，孚能科技和蜂巢能源也選定德國設廠，分別投資6億歐元與20億歐元。不僅如此，遠景AESC、微宏動力也將布局歐洲放入規劃中。

為何歐洲會成為中國鋰電產業的投資熱土？主因在於歐洲新能源車熱銷，帶動巨額的電池缺口。據統計，2020年首3季歐洲新能源汽車銷量達88萬輛，按年增195%，且第4季銷量依然氣勢如虹，有望超越中國成為全球第一大新能源汽車市場。羅兵咸永道預計，到2035年，歐洲新能源汽車的銷售佔比將達67%。

旺盛的市場需求導致歐洲動力電池產能缺口加大，市場研究公司SNE預測，至2023年歐洲對電動汽車電池的需求預計為406GWh，而供應預計為335GWh，短缺約18%；到2025年供應短缺擴大至約40%。

然而，歐洲鋰電池產業起步較遲，必須較長時間依賴外部電池企業輸血。中國中國是全球最大的電池生產國，擁有材料、設備、系統、應用等最為完整的電池產業鏈，必然緊抓施展拳腳的機會。

值得注意的是，這波鋰電產業西進由動力電池企業首先衝鋒，但並非簡單的將擴產電池，而是系統性的功能「打包」，帶動鋰電池材料供應鏈接續殺入。例如，寧德時代德國工廠就引入符合要求的中國原材料、零組件、系統及服務供應商。

截至目前，中國鋰電企業海外建廠案例已達15宗，其中動力電池領域4宗、材料領域10宗，設備領域1宗，涉及金額逾370億元人民幣。

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