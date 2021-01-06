美聯：山頂南區豪宅樓價今年料升5至10%

美聯物業高級區域營業董事方富義指出，山頂南區物業交投，由2019年的143宗，升至2020年錄約152宗，按年上升6.3%，連同文輝道項目於年底以120億元及官地新高呎價逾4.6萬元批出後，帶動全年成交金額更升逾5成。

該行港島區董事李頌賢稱，去年受到疫情抑壓部分購買力，但資金仍然追捧「磚頭」，尤其是超級豪宅或洋房物業。預期若然疫情緩和，以及全球亦開始接種新冠病毒疫苗，憧憬「北水」重臨，資金湧港，今年山頂南區豪宅樓價可望有5至10%的增長。

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