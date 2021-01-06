中海宏洋系列公司去年合約銷售額增20%
2021年01月06日 17:45
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中國海外宏洋集團(00081)公布，在2020年12月份，中海宏洋系列公司實現合約銷售額71.37億元人民幣(下同)及合約銷售面積556,100平方米，分別按年增加30.9%及5.5%。
在2020年1至12月份，累計合約銷售額647.09億元及合約銷售面積5,303,400平方米，分別按年增加20.4%及5.1%。
截至2020年12月底，累計認購未簽約額13.07億元及認購未簽約面積100,200平方米。
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