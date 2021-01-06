喜愛「逆向思維」贏大市？這7類資產你必須關注

外國傳媒報道，若投資者喜愛「逆向思維」，即不跟世俗，想冷手執個熱煎堆的話，現在似乎有7項資產值得考慮。

美國銀行去年12月對全球基金經理人的調查顯示，世界頂尖投資經理人在新舊年交替時刻意迴避7大資產類別，包括：現金(或美國國庫券)、債券、日本股票、英國股票、房地產投資信託(REITs)、能源股，以及「必需消費品股」(指生產止痛藥或洗潔劑這類日常生活必需品的公司)。

受訪基金經理表示，他們操盤的基金對這7類資產投資的倉位，都比基準指數建議的投資部位來得少。

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