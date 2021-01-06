港交所物色上市委員會成員　4月初截止申請

聯交所正在物色上市委員會及上市覆核委員會成員人選，有意的人士須於4月6日或之前提交申請，入圍的申請人將在第二季收到會面通知。上市委員會表示，特別希望收到來自新經濟界別、具豐富經驗及專業知識的人士申請。

上市委員會對聯交所而言，是獨立的行政決策組織，也是諮詢組織，主要監察上市科；對上市科就上市事宜的政策提供意見，並審批《主板上市規則》及《GEM上市規則》的修訂；及就上市申請人、上市發行人及有關個別人士的事宜作出重大決定，包括審批上市申請及取消上市地位及紀律事宜。

上市委員會每周最少召開一次會議，委員會成員一般預期要出席半數的例行會議，此外還須出席特別會議。

至於上市覆核委員會，負責審理對上市委員會所作決定的覆核申請，成員均爲外界的市場參與者。上市覆核委員會特別希望收到對《上市規則》事宜具豐富經驗及專業知識，或熟悉上市委員會工作的人士申請。

上市覆核委員會的成員有23人，當中最少6人是投資者代表，其餘成員須足以代表上市發行人及市場各界人士，包括律師、會計師、企業融資顧問及聯交所參與者。若獲委任，任期將由2021年7月左右起計約12個月，成員可經聯交所董事會委任而再續任一整年，最多只可連續在任6年。成員每年定額酬金10萬元，每位主席為每年12.5萬元。

上市覆核委員會只會在有關人士要求覆核上市委員會的決策時，方會召開會議審理個案。申請人應預期每年會有約40個上市覆核委員會會議，而委員會成員須出席其中大約半數。

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