北韓經濟有危機？金正恩坦承失敗...

外國傳媒引述北韓官媒中央通信社報道，北韓最高領導人金正恩坦承5年的國家經濟發展計劃上出現錯誤，幾乎在各大領域上皆未能達標，引起外界關注。

金正恩原本尋求透過加速經濟增長與增加境內電力供應，但根據聯合國相關機構指出，北韓長期電力與糧食短缺問題，在面臨國際制裁及疫情下，問題更惡化。

南韓國家戰略研究所外交暨安全中心主任申範澈說，金正恩承認經濟失敗可能是一次策略決定，他也可藉此怪在疫情上，同時打造他仍是愛戴人民的領導人形象。

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