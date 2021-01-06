新盤動向：LP10複式戶面積達3928呎　日出康城屋苑最大

新盤競爭升溫。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10由兩座住宅大樓組成，合共提供893個住宅單位，間隔分為兩房至四房及特色戶，實用面積由447方呎起，而頂層複式戶最大面積3,928方呎，市場指為日出康城屋苑歷來最大。

當中主打兩房及三房單位，佔單位數目逾8成，連同另外佔逾15%的四房及特色戶，相信可滿足換樓客戶及大家庭客戶的不同需求。值得留意是，項目臨海而建，全數三、四房標準單位均享有海景。

該盤設於九龍灣的展覽廳，合共逾43,000方呎，將設有7個示範單位，包括3個連裝修示範 單位及4個交樓標準戶。公司現正積極籌備樓書，計劃短期內登場。

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