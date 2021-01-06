山頂The Belvedere洋房傳以買賣公司形式3.5億售出

山頂南區交投活躍。市場消息稱，山頂種植道The Belvedere一幢單號洋房，實用面積逾3,500方呎，另連花園，去年初曾叫價6.3億元放售，近日已降價至4.3億元，傳以買賣公司形式轉手，售價約3.5億元，呎價近9.9萬元。

消息另稱，南區壽臣山松柏花園一個複式連花園單位，實用面積逾2,100方呎，曾叫價9,000萬元放盤，剛售7,500萬元，呎價約3.72萬元。

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