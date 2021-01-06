騰訊有份！火花思維擬赴美上市 集資至少15.6億元
2021年01月06日 18:15
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美國於去年12月通過《外國公司問責法案》，惟仍有中國公司擬赴美上市。外媒引述消息報道，騰訊控股(00700)有份投資的中國教育機構火花思維計劃今年在美國上市，正在與財務顧問就上市計劃洽商，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。
翻查資料，該公司成立於2017年12月，截止2020年10月，已累計完成4.4億美元融資，前後引入美國風險投資公司IDG資本、紅杉資本、龍湖集團旗下的投資基金龍湖資本、騰訊等。
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