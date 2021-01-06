再有比特幣基金面世　分析憂散戶追隨「不可持續泡沫」

更多華爾街大鱷擁抱數碼貨幣熱潮，投資機構天橋資本(Skybridge Capital)推出了一隻面向富裕投資者的比特幣基金SkyBridge Bitcoin Fund LP，合格的投資者可以直接認購，最低投資額為5萬美元。惟分析憂慮散戶正追隨一個不可持續的泡沫。

天橋資本的創始人兼管理合夥人Anthony Scaramucci表示：「比特幣比黃金更像黃金」，他指比特幣更容易存儲，更難偷竊，更便攜，因此就價值存儲而言，它已成為分類帳或存儲的未來之選。

Anthony Scaramucci又將比特幣的市值與黃金的市值進行了比較，稱只要到達一半(約5萬億美元)可能就意味比特幣價格要在當前水平上上漲約10倍。

不過Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示，在一個充斥着財政和貨幣刺激的世界裏，數碼貨幣提供了一種對沖美元疲軟和通脹風險的手段，但也有分析師表示，散戶投資者和追隨趨勢的量化基金正在促成一個不可持續的泡沫。

天橋資本及其附屬公司向該基金投資了約2,500萬美元，由於新資金的流入和價格的上漲，現已增長至超過4,000萬美元。該基金收取0.75%的費率，較同類產品具有競爭優勢。富達是其主要託管人。

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