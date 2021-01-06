紐交所決策反覆　「可能一開始就不想除牌」

外國傳媒報道，在美國總統特朗普以行政命令，宣布從今年1月起，禁止美國企業或個人投資有中國解放軍背景的企業後，美國紐交所在1月1日稱，將把中國移動通信集團、中國電信集團及中國聯通(香港)退市。

然而，紐交所隨後卻宣布，將暫停行動，美國交易平台Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley對此說：「我懷疑，紐交所一開始就不想將3公司除牌，該機構只是按行政命令行事。很明顯，由於對行政命令的解釋改變，紐交所也迅速採取行動(取消退市決定)。」再者，中國可能會滿意地等待拜登總統就任，然後期待更清楚的中美關係。

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