虛銀眾安銀行維持eDDA「入錢易」服務

因部分大型銀行計劃收取電子直接扣帳服務(eDDA)費用，上月虛擬銀行Mox帶頭宣布移除4間傳統銀行的eDDA服務。虛銀眾安銀行今日(6日)向客戶發送電郵，指收到用戶查詢該行的eDDA轉帳服務，即該行的「入錢易」，目前有關服務一切如常。

該行表示，現時有超過3成用戶的入帳是利用「入錢易」進行，可見這個功能獲一定認可，希望愈來愈多銀行會推出類似服務，讓eDDA逐漸成為一個與日常生活息息相關的基礎服務。

同時，該行會繼續積極與各大銀行同業磋商，希望能爭取到以用戶利益為先的解決方案，惟形容「過程可能不容易」。

滙豐銀行早前擬改用分層定額收費模式向虛擬銀行收取eDDA手續費，費用介乎0至2%，部分虛銀曾揚言取消以eDDA從滙豐戶口入數，又或者有意將費用轉嫁客戶。

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