疫情催生！紐約曼哈頓辦公室空置率升至21年新高

商業地產諮詢機構第一太平戴維斯發布的數據顯示，2020年紐約曼哈頓辦公室空置率從2019年的11.1%升至15.1%，創下自1999年以來新高。

這意味目前曼哈頓有多達6,840萬平方呎的閒置辦公空間，其中包括約1,860萬平方呎的轉租空間，由尋求縮減辦公面積的租戶掛出。

另外，頂級寫字樓的平均叫租下降了8.6%，至每平方呎90.42美元，這一降幅還不包括免租月或租戶改善補貼等優惠。

第一太平戴維斯預計，曼哈頓辦公樓價格將繼續下跌，直到疫苗使人們感到安全並重返辦公室，從而增加對空間的需求。

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