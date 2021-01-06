新盤UPDATES：啟德MONACO推80伙料下周開售

發展商全面啟動2021年推盤攻勢，啟德區內再有全新項目籌備登場，料日內將會開價及開放示範單位，最快下周搶閘開售，成為今年頭炮新盤。而將軍澳區亦有大盤積極部署開盤，發展商加緊軟銷進行推廣。

●MONACO樓書今日上網 料日內開價

多個大型新盤部署登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO將揭開今年樓市序幕，樓書周三(6日)上網，希望日內公布開價及開放示範單位，首批推出約80伙，有機會下周可開售。

項目提供399伙，標準戶實用面積介乎280至762方呎，間隔由開放式至三房不等，最大1伙為特色戶，面積1,394方呎，間隔為四房連雙套房設計。

同系區內OASIS KAI TAK上月售出兩伙低座特色戶，呎價約3.1萬至3.2萬元。

他又透露，山頂Mount Nicholson今日將公布新招標成交，做價算理想，反映出豪宅市況。而集團去年受疫情影響，推盤減少，全年共售出逾1,000伙，套現約115億元。市況方面，他認為，2021年剛性需求料持續，加上疫苗面世及疫情可望受惠，通關將帶動內地客等重返香港市場，豪宅可望較先受惠，保守估計今年整體樓價可升5至8%。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，啟德區發展潛力優厚，為照顧投資者需要，日後旗下公司將為MONACO引入租務服務。

●LP10複式戶面積達3928方呎 日出康城樓盤最大

新盤競爭升溫。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10由兩座住宅大樓組成，合共提供893個住宅單位，間隔分為兩房至四房及特色戶，實用面積由447方呎起，而頂層複式戶最大面積3,928方呎，市場指為日出康城屋苑歷來最大。

當中主打兩房及三房單位，佔單位數目逾8成，連同另外佔逾15%的四房及特色戶，相信可滿足換樓客戶及大家庭客戶的不同需求。值得留意是，項目臨海而建，全數三、四房標準單位均享有海景。

該盤設於九龍灣的展覽廳，合共逾43,000方呎，將設有7個示範單位，包括3個連裝修示範 單位及4個交樓標準戶。公司現正積極籌備樓書，計劃短期內登場。

匯璽III低層大戶近3,000萬元售出

新盤高價大戶承接力不俗。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，剛售出第6座8樓A單位，實用面積1,221方呎，成交價逾2,976.79萬元，呎價24,380元。項目月初以來已售出3個單位，套現逾5,167萬元。

Mount Nicholson分層大宅逾4.9億沽 呎價逾11.4萬元

超級豪宅市況轉旺。會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson，剛以招標形式售出第3期C座8樓分層大宅，實用面積4,266方呎，成交價逾4.9億元，呎價114,906元。

●嘉峯匯三房戶呎售3.17萬 創項目新高

啟德區再有新盤部署開售，帶動區內市況氣氛轉活。嘉華國際（00173）旗下同區嘉峯匯，剛售出第1A座39樓E單位，屬三房設計，實用面積762方呎，成交價2,419萬元，呎價31,745元，同樣創出項目新高紀錄。

●大嶼山洋房項目樓書上網 最大面積逾8000呎

遠洋集團（03377）旗下位於大嶼山南岸項目南嶼嵩林，樓書已剛上網，提供6幢別墅，實用面積由3,730至8,016方呎，每幢洋房均設電梯、泳池、花園、天台及車庫或停車位，花園面積介乎497至3,060方呎。樓盤早前已獲發入伙紙及預售樓花同意書，料快將登場。

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