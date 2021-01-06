喬治亞州參議員補選　民主黨大勝對經濟更好？

外國傳媒報道，經濟學家Andrew Husby對喬治亞州參議員決選結果的影響分析如下：

一、若民主黨在喬治亞州選舉大獲全勝，囊括兩席參議院，將大幅推升「加碼」刺激措施的出台機率，預料新一輪財政刺激規模可能在6,000億至8,000億美元之間。如此一來，美國2021年國內生產總值(GDP)增長率可望比目前估計的3.5%再添1.7個百分點，達到5.2%；2022年增長率可望進一步加速到超過3%，高於原先估計的2.4%。

二、若共和黨至少保有喬治亞州兩席參議員中的一席，即仍是參院多數黨，預期美國今年第2季只可能再推「精簡版」的紓困方案，規模約1,500億至3,000億美元。最可能聚焦於延長發放失業救濟金，以避免在3月中旬經濟尚未能充分重啟時，面臨墜落「財政懸崖」的危機。在這種情況下，估計美國2021年GDP增長率約為3.5%，2022年增長2.4%。

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