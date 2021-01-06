樓價UPDATES：黃埔花園三房海景戶減220萬沽

藍籌屋苑再錄劈價成交，紅磡黃埔花園套三房海景戶，約兩個月期間，累減220萬元沽出，成交價1,780萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城高安閣中層C室，實用面積701方呎，三房間隔，望內園景，以1,380萬元放盤，不足一星期即獲區內用家客以1,368萬元承接，實用呎價19,514元，原業主於2010年2月以630萬元買入單位，持貨約11年帳面獲利738萬元，期內單位升值約117%。

●北角君悅華庭中層A室，實用面積約401方呎，採一房設計，於1月開始放盤，原叫價800萬元，經議價後減價70萬元或約8.8%，至近日以730萬元沽出，實用呎價約18,204元，原業主於2016年2月以約480萬元購入，持貨近5年轉手帳面獲利約250萬元，物業升值約52%。

●西半山殷然低層B室，實用面積約588方呎，兩房間隔，單位放租約1個月，至近日以32,500元租出，實用呎租約55元，業主於2016年5月以約1,509萬元購入，現租出可享租金回報率約2.6厘。

●大潭紅山半島A區9座高層B室，實用面積約956方呎，套兩房連工人房及工人廁間隔，外望可享優美海景，日前終以42,000元獲承租，實用呎租約44元，業主於2005年5月以約955萬元購入，現租出享租金回報率約5.3厘。

●南區南灣大廈高層C室，實用面積2,143方呎，套三房套間隔及工人房，以5,800萬元連車位交吉易手，實用呎價27,065元，原業主於1986年7月以302.1萬元買入，持貨35年帳面獲利5,497.9萬元，單位升值超過18倍。

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九龍區

●紅磡黃埔花園1月暫錄6宗買賣，平均實用呎價16,601元，其中7期3座高層D室，實用面積962方呎，套三房間隔，另設工人房，望海景，去年11月開價2,000萬元，上月曾調整至1,900萬元，現累減220萬元，以1,780萬元易手，實用呎價18,503元，原業主於1993年7月以680萬元買入，持貨27年，現轉手帳面獲利1,100萬元離場，單位期內升值逾1.6倍。

●牛頭角淘大花園S座高層4室，兩房間隔，實用面積約484方呎，放盤兩個月後，獲外區客洽詢，由於業主開價貼市，終在「零議價」下以約17,000元租出，實用呎租約35.1元，新租客為夫婦，睇樓1次後即承租。

●茶果嶺麗港城1月至今暫錄2宗買賣，包括4座中層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，議價後以950萬元易手，實用呎價13,828元，新買家鍾情單位景觀清靜，考慮片刻即決定入市自住。

●將軍澳城中駅6座高層A室，實用面積594方呎，三房一廁間隔，享園景，議價後以960萬元成交，實用呎價16,162元，原業主於2007年6月以351萬元買入，持貨逾13年帳面獲利609萬元離場，單位升值逾1.7倍。

●將軍澳新都城錄今年首宗買賣，屋苑3期都會豪庭4座高層H室，實用面積631方呎，套三房間隔，望市景，議價後以950萬元成交，實用呎價15,055元，上址原業主於2000年10月僅以277萬元買入單位，持貨已經逾20年，是次沽出帳面大幅獲利673萬元離場，單位升值逾2.4倍。

●將軍澳居屋廣明苑D座中層3室，實用面積601方呎，三房間隔，座向西北，享開揚山景，室內裝修企理，未補價第二市場叫價585萬元，放盤兩個月，獲區外綠表買家即睇即議價，終以545萬元承接，累減40萬元，減幅達6.8%，實用呎價9,068元，較市價低約5%。

●將軍澳蔚藍灣畔1座高層A室，實用面積491方呎，兩房間隔，吸引外區用家承接，成交價820萬元，實用呎價約16,701元，原業主於2012年10月以約500萬元購得，是次轉手帳面獲利約320萬元，升值約64%。

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新界區

●東涌藍天海岸3座低層D室，套三房連儲物室間隔，實用面積約792方呎，叫價約890萬元放盤，獲外區首置客洽商承接，議價後以879萬元成交，實用呎價約11,098元，原業主於2009年7月以約315萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利564萬元，物業升值逾1.7倍。

●東涌映灣園16座中層B室，實用面積748方呎，三房間隔，近日吸引一名外區上車客垂青洽購，原叫價850萬元，議價後以825萬元沽出，實用呎價11,029元，原業主於2014年以600萬元買入，持貨6年沽出，帳面獲利225萬元，單位期內升值約38%。

●青衣翠怡花園2座高層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，叫價約600萬元放售約半年，新買家早前於區內物色合適物業上車，由於早前心儀的單位相繼售出，是次火速決定入市，議價後以550萬元購入，實用呎價約15,068元，原業主於2018年1月以約500萬元購入，轉手帳面獲利約50萬元，升值約10%。

●青衣曉峰園3座高層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望山景，由去年8月中開始放盤，原叫價790萬元，經議價後減價70萬元或約8.9%，最後以720萬元成交，實用呎價約13,187元，原業主於2010年11月以約308萬元購入，持貨至今約10年轉手帳面獲利約412萬元，物業升值約1.3倍。

●屯門卓爾居3座中層D室，實用面積520方呎，兩房間隔，叫價800萬元，經買家議價後，以747.45萬元成交，實用呎價14,374元，新買家為同區換樓客，看好屯門區前景，故換樓選址同區，上址一睇即中，議價後立即承接，原業主則於2017年5月以643萬元買入，持貨3年多帳面獲利104.45萬元，單位升值約16%。

●天水圍嘉湖山莊1月已錄9宗買賣，包括景湖居12座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，叫價510萬元，放盤約兩星期，微減2萬元，以508萬元沽出，實用呎價11,390元，新買家為外區上車客，原業主於2017年以380萬元買入，現沽出單位帳面獲利約128萬元或34%。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居1座高層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，新買家原為居屋業主，近日沽出原本居住的單位升級換私樓，決定以639.8萬元購入上址作自用，實用呎價為10,107元。

●元朗新元朗中心1月已錄得3宗買賣，其中2座極高層A室，實用面積485方呎，兩房間隔，叫價700萬元，放盤僅一天，減價20萬元，即獲買家以680萬元承接，實用呎價14,021元，新買家為上車客，原業主則於2013年10月以428萬元買入，持貨約7年帳面獲利252萬元。

●元朗Grand YOHO第10座低層A室，兩房間隔，享山景，實用面積約539方呎，原業主放盤約三個月，吸引外區首置客承接，原業主願意議價，故火速決定入市，雙方議價後以842萬元成交，實用呎價約15,622元，原業主於2016年9月以約627.1萬元購入，轉手帳面獲利約214.9萬元，物業升值約34.3%。

●上水皇府山1月暫錄約2宗買賣，其中1座高層A室，實用面積442方呎，兩房間隔，開價約630萬元，經議價後以593萬元獲承接，實用呎價13,416元，新買家為同區分支家庭，見原業主提供合理議價空間，即入市單位作新婚居所。

●粉嶺逸峯3座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以606萬元獲承接，實用呎價13,260元，新買家為用家，原業主於2017年以560萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位帳面獲利46萬元離場，單位升值約8.2%。

●沙田第一城1月暫錄約11宗買賣，最新錄得5座低層A室，實用面積819方呎，套三房間隔，議價後以1,050萬元易手，實用呎價12,821元，原業主則於2005年以355萬元購入，持貨16年沽出單位帳面獲利695萬元，單位升值約196%。

●大圍瑞峰花園1座高層A室，實用面積1,592方呎，三房間隔，叫價2,200萬元，終獲買家以1,975萬元連車位承接，減幅約10%，實用呎價12,406元，原業主早於1991年10月購入上址，當時作價283萬元，持貨逾29年至今沽售，帳面獲利1,692萬元，單位期內升值近6倍。

●馬鞍山海典居5座高層E室，實用面積558方呎，兩房間隔，叫價855萬元，減價27萬元，減幅逾3%後，獲買家以828萬元承接，實用呎價14,839元，原業主於2009年3月以280萬元購入上述單位，持貨近12年至今沽售，帳面獲利548萬元，單位期內升值約2倍。

●馬鞍山薈朗2座中層B1室，實用面積229方呎，開放式間隔，日前以410萬元易手，實用呎價17,904元，原業主於2016年以328萬元購入單位，持貨5年帳面獲利82萬元離場，單位升值約25%。

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