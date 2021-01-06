【悲情樓市】滿名山特色戶3年帳貶400萬　荃灣舖蝕半億

新一年二手市場續錄「出血」買賣成交，其中屯門滿名山一個特色單位，劈價逾200萬元後，以約1,160萬元沽出，較3年多前購入價帳面低逾400萬元。

晉誠地產張秋稱，上址為7座連平台戶，實用面積998方呎，連月租3萬元租約，開價1,380萬元，放盤約兩個月，終減220萬元獲同區客購入，呎價11,623元。原業主2017年9月以1,566.5萬元購入，睇淡後市沽貨，帳面貶值約26%，但扣除購入時發展商的回贈，料實際蝕幅較少。

市區單幢樓情況相若。市場消息稱，筲箕灣柏匯低層單位，實用面積188方呎，市傳以約428萬元轉手，呎價約22,766元，約5年多帳面貶值近20萬元。代理認為，市場部分有需要業主賣樓套現，政府應考慮撤辣降低轉售成本。

此外，二手市場續錄低價成交。香港置業郭詠詩指，香港仔中心港榮閣低層2室兩房戶，實用面積451方呎，以約620萬元放盤一個月，其後累減55萬元，獲上車客以565萬元承接，呎價約12,528元，低市價約10%。

近日鰂魚涌太古城交投活躍。中原張光耀透露，該盤恒天閣高層H室兩房戶，減價約3%，即售1,215萬元，呎價20,805元。另春櫻閣中層F室，連租約售1,630萬元，呎價18,172元，略低於市價。項目1月暫錄至少11宗買賣。

●白石台銀主盤搶高82萬拍出

黃開基拍賣行昨拍出西貢白石台雙號地下連空地銀主物業，單位實用面積約630方呎，空地面積約196方呎，開價448萬元，最終搶高約82萬元或約18.3%，以530萬元成交。該行發言人稱，做價較估價低約100萬元。

中原鄭浩強表示，大埔康樂園康樂西路雙號屋，實用面積約1,596方呎，開價約3,000萬元，減價約220萬元，以2,780萬元沽，呎價17,419元，屬市價。原業主於2008年以1,928萬元購入，持貨約12年轉手帳面獲利約44%或約852萬元。

●荃灣舖位七年蝕半億

上述舖位為大河道雙號地下2及3A號舖，建築面積約1,500方呎，由該公司自用，以連租約形式賣出。據土地註冊處資料，物業於2013年2月中以約1.55億元購入，並於去年12月登記易手。即買入時為實施雙倍印花稅前，而沽出亦不需支付有關稅項，慳稅逾440萬元，但單位帳面價值仍蒸發約32%。若連其他使費，合共損失料近6,000萬元。

公司註冊處資料顯示，該舖原業主為至易有限公司，公司董事包括陳健文及葉俊亨等，兩人名字與卓悅控股的主席及副主席相同。

另方面，新發展地區的舖位價值反而更理想。消息人士稱，沙田石門安群街京瑞廣場2期地下雙號舖，建築面積約1,710方呎，原先叫價約5,950萬元，其後累減約1,000萬元，以約4,950萬元賣出，呎價約2.89萬元。

據了解，該舖原業主僅以約2,900萬元一手買入，現帳面獲利達2,041萬元，物業約5年升值約70%。該舖租客為食肆，月租金約12.48萬元，以最新成交價計算，租金回報率約3%。

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