投行展望5大共識：有類投資將隨拜登興起...

每年年初華爾街投行和投資機構都紛紛發表對新一年的市場展望，在這些展望中可以總結出五個共識：

●共識一：看淡美元

新冠肺炎疫情終結了美元的10年強勢，目前做淡美元已經成為市場上的第二大熱門交易。美國商品期貨交易委員會的數據顯示，2020年12月美元淨淡倉為300億美元，高於2019年12月的170億美元。

投資機構Aviva Investors首席投資官 Peter Fitzgerald表示，美元還有下跌的空間，在拜登政府的領導下，未來貿易和政治緊張局勢會有所緩和，這可能對美元不利。

●共識二：關注新興市場

投資者正以近10年來最快的速度將資金投入新興市場，不過也有機構對這一市場持謹慎態度。花旗銀行認為，新興市場國債孳息率上升可能引發2013年出現過的「縮減恐慌」。

不過美銀預計，新興市場債券明年將為投資者帶來6.2%的淨收益，高於標指表現，中國的經濟復甦和新興市場收益率的上升，使人們愈來愈看好這一市場。

●共識三：央行繼續放水

全球主要國家央行放水潮將會延續，並支撐2021年的市場增長，不過鑑於明年全球GDP增長或將出現1973年以來的新高，預期錄得5.4%，加上通脹上升的可能性，各國央行是否會進一步放寬政策則有待觀望。

摩根大通又警告，在過去10至15年裏，只有40%的時間正確預測了美債孳息率的方向。這意味，最可能的結果是年底前孳息率大幅下降。

●共識四：ESG投資興起

ESG(環境、社會和企業管治)投資基金去年翻了一倍，超過了1.3萬億美元。國際金融行業協會預測，2021年在拜登的綠色議程下，對EGS的投資需求增長速度將更快。該協會也指出，在疫情期間出現的全球資產拋售浪潮中，80%的ESG股票表現優於非ESG股票，自那以後，可再生能源板塊就一直表現強勁。

●共識五：科技監管加強

分析認為，拜登任期內，對科技公司的反壟斷調查或許將有增無減。在大數據、5G、人工智能、電動汽車、機械人和網絡安全領域，拜登的政策可能和特朗普不相上下。科技和電商公司占美國企業利潤的四分之一，而科技公司佔MSCI新興市場指數的40%，因此應注意對科技公司的監管舉措對美股市場的影響。

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