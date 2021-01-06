【反口再反口】紐交所續將3間中資電訊股除牌

該所表示，第二次改變決定是因為美國海外資產控制辦公室(OFAC)的新指引，即截至1月11日，美國民眾無法與這三家公司進行某些交易。已通知發行人的其證券交易將於2021年1月11日美東時間凌晨4:00起暫停。

紐約證交所更新決定後，中國移動在美國股價在盤前交易中下跌了3.5%；中國電信下跌4%以上；中國聯通下跌1%。

事實上，這已是該所第二次「轉軚」。2020年12月31日，紐交所宣布對3家中國電信營運商實施除牌行動，不過本月5日其突然發聲明稱，不打算繼續進行上述工作。有分析指，該所隨意改口令中資企業對在美上市卻步，認為美國資本市場並非百分百透明及自由。

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