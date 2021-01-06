美股泡沫之聲不絕 道指早段升80點

即使就業數據欠佳，但市場反而炒作美國民主黨控制國會兩院可能加推刺激措施，美股早段個別發展，道指升80點，至30,471點；標指跌5點，至3,721點；憂慮拜登政府打壓，以科技股為主的納指跌112點，至12,706點。

曾準確預言過去兩次特大危機的Jeremy Grantham指出，股價爆炸式上升、極端的高估值，以及投資者歇斯底里的投機行為，令人相信這是金融史上最大泡沫之一。「債券大王」格羅斯最新亦對美股泡沫化感到憂慮，認為推動市場的是強烈投機活動，以及美國政府財政刺激和聯儲局零利率政策。

儘管投資名宿響警，股市短線仍照升。受惠油價上漲，埃克森美孚和雪佛龍股價早段分別漲0.76%和1.3%。

國際商業機器(IBM)委任高盛前高管及美國總統特朗普前經濟顧問科恩任副主席及行政領導小組成員，冀重振增長，股價早段升1.16%至127.6美元。名貴珠寶品牌Tiffany於去年11月1日至12月31日假期旺季整體銷售升約2%，當中網上銷售勁升逾80%；期內亞太區銷售增長20%，中國銷售更增逾50%。Tiffany股價早段升0.02%至131.45美元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020