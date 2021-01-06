【產經評論】美陷內鬥近墮崖　悲慘世界有排捱

疫情爆發以來，作為全球第一大經濟體的美國，累計確診及死亡人數一直「冠」全球，防疫成效與大國地位不成正比已是不爭事實。詎料一場美國總統選舉，更激起兩黨內鬥，月內政府換屆是否順利仍充滿未知數。經濟霸主淪落至此，其政經風險不斷上升，正在拖垮全世界，成為威脅全球經濟復甦的超級「黑天鵝」！

元旦以來，美國紐約證券交易所在對3大中資電訊股提出除牌一事上「彈弓手」，成為國際笑話。誰知事件尚未完結，皆因傳來美國財長姆紐欽不滿紐交所「縮沙」，而紐交所最終又真的重新推行退市計劃。堂堂超級大國，在施行重要措施上不清不楚，一波三折，足叫全球投資者目瞪口呆！

今次事件，一方面顯示未服輸的美國總統特朗普，在退位前急忙推出各項壓制中國的措施，但統統都是急就章而缺乏周詳的計劃，結果到落實執行的時候，相關機構無所適從，致使鬧劇頻生，已動搖全球投資者對美國作為金融中心「一哥」的信任。

另一方面，事件告訴全球，以特朗普為代表的美國內部極端反華勢力，正千方百計把握特朗普在任時間延續美國的反華政策，除了針對3家中資電訊股，最新就有特朗普簽發行政命令，禁止美國與多個中國應用程式進行交易。這股激進的反華力量，只怕不會因特朗普退任而消失，最終將加深美國內部分裂，並會對未來新一屆政府的施政造成無止境的亂局。

過去美元霸權主宰世界經濟，少不得依靠美國在政、經的強勢來維繫。可如今美國內部分裂，鬥爭已屆路人皆見的境地；疫情持續不退，又嚴重打擊經濟。事實上，聯儲局的無限量放水猶如一條「不歸路」，靠印鈔支持資產價值的做法總有盡頭，美股的超級泡沫還能支撐多久，不無疑問。若年內這個超級大國政經大幅動盪，勢必繼疫情後，再一次重擊全球經濟，說不定會出現去年3月「全球攬炒」的2.0版，結果只會鞏固各路資金加快「去美元化」的決心。美國風險既成為世界經濟發展的絆腳石，新一屆政府欲聯同盟友反華，重建霸主角色，只怕事倍功半！

所謂「家衰口不停」，美國的地緣政治地位和經濟實力雙雙走下坡，年內難望走出衰退格局，全球經濟復甦亦會添上重大不明朗因素。世界霸主內外交困，為中國崛起帶來挑戰與機遇，亦為重新分配世界經濟利益和構建國際新秩序揭開序幕，惟過程必然痛苦，不是一、兩年能解決！

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