【產經專題】新興市場今年7大預測

被視為「苦難之年」的2020年成為歷史，惟展望2021年，絕不代表是「新年新氣象」，儘管投資者和策略師壓倒性地認為今年將是經濟持續復甦的一年，但開局難免仍暗淡，新興市場有些風險不會很快消失。雖說疫情爆發引發的動盪，已「讓位」予疫苗和中央銀行，令市場維持復甦的樂觀心態，但有一些主題或會繼續主導發展中國家。它們合計經濟規模達30萬億美元(約234萬億港元)，約佔全球總量的34%。

【疫苗進程】乏先進設施 分發添憂

【幣策走向】物價倘飆升 央行閂水喉

新興市場的中央銀行緊隨發達經濟體同行，去年將利率降至紀錄低位，比2008年金融危機期間的放鬆力度還大，有些央行甚至借用已開發市場的「手冊」展開了債券購買。現在隨着疫苗推出和通脹上升風險，一些決策者面臨改弦更張的壓力，據法國巴黎資產管理估計，這個主題在2021年將會日益趨於前列，即小心央行因擔心物價飆升而突然「收水」。

【政治風險】示威活動窒礙復甦

2020年許多發展中國家的國內政局動盪，這趨勢仍是今年主要風險。據Maybank Kim Eng Research估計，泰國親民主示威遊行活動或危及以消費主導的經濟復甦。馬來西亞面臨着舉行選舉的壓力愈來愈大。歐洲的波蘭因墮胎規定而爆發抗議活動。

另一方面，在拉丁美洲，智利將着手改寫憲法；秘魯總統被迫下台之後，引發了街頭抗議活動，該國政府正在努力恢復局勢穩定。

【債市危機】拉丁美洲債價添波動

拉丁美洲債務危機2020年增加了幾個等級，阿根廷和厄瓜多爾與債券持有人達成共識，但這種欣喜並沒有持續很長時間。由於擔心政府刺激經濟增長的能力，阿根廷債券下跌，阿根廷與國際貨幣基金組織(IMF)的談判將在今年繼續成為關注焦點。厄瓜多爾債券偏軟，猜測左派候選人Andres Arauz可能贏得今年的總統選舉，Amherst Pierpont Securities LLC表示，這種可能性會在2021年初加劇價格波動。

【赤字惡化】債務如山 恐觸發降級潮

新興市場2020年為救市而推出空前的刺激措施，使債務水平達到歷來最高，例如巴西正在花費相當於其國內生產總值(GDP)約8%的資金來應對疫情衝擊。在2021年，重點可能會轉向這些國家如何償付債務，目前已有令人擔憂的迹象。

評級機構穆迪預測，土耳其的債務負擔2020年將升至GDP的40%以上，遠高於2019年的32.5%。由於債務狀況惡化，南非近期被調低信貸評級；哥倫比亞赤字擴大，使其投資評級面臨風險。

評級機構惠譽對歐洲新興市場的淨負面展望達到10多年最高，牛津經濟研究院亦表示，政府債務上升將會減慢拉丁美洲的經濟復甦。

【中國經濟】率先反彈 繼續帶動全球

中國已引領全球從新冠肺炎疫情中復甦，勢成去年唯一一個實現經濟增長的主要國家，並被廣泛預測將繼續推動2021年的全球經濟回暖。State Street Global Markets和摩根資產管理等公司預測，拜登政府的對華貿易立場將會緩和，提高中國對投資者的吸引力。同時，中國日益增長的經濟實力可能會使其在全球舞台上進一步壯大，加劇了地緣政治緊張局勢。

【拜登取態】對抗加劇 俄國貨幣受壓

拜登在美國總統大選中獲勝，為新興市場資產提供了支撐，但人們愈來愈擔心從長遠來看，他的政府對許多發展中國家而言可能沒有那麼正面。回看去年美國選舉臨近時，俄羅斯貨幣盧布匯價下跌，因投資者擔心拜登政府會加大打擊力度。

據稱，拜登曾經指土耳其總統埃爾多安為「獨裁者」，以及沙特阿拉伯也需要為更艱難的時刻做準備。

諮詢機構Eurasia Group亦估計，新總統或在2021年上半年尋求放鬆對伊朗的制裁，換取後者凍結核活動，另加強對沙特阿拉伯、以色列和埃及等國家的口頭施壓。

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