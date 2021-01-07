東方日報B1：美分裂浮面　紐交所重啟3中資電訊商除牌

美國財長姆紐欽傳向紐交所施壓後，該所再度就3大電訊商除牌決定轉軚。

紐約證券交易所日前突然撤回將內地3大國營電訊商之美國預託證券(ADR)除牌的決定，豈料不出一日又傳出美國財長姆紐欽反對，結果該所周三真的再度「轉軚」！有分析指，即使拜登政府如期上任，美國內部的分裂已難以修補，中美之間的角力更會進一步擴大，兩者將成為今年主要風險。

紐交所於本港時間周三(6日)晚間宣布將「遵照美國法律」，按照原定計劃推進中移、聯通及中電信的ADR除牌，3企的ADR於美國東岸時間下周一上午4時停止交易。該所的根據是美國財政部轄下海外資產控制辦公室(OFAC)向其發出指引，按照總統特朗普去年11月中簽署的行政命令，美國東岸時間下周一上午9時半之後，美國人士不得參與中移、聯通及中電信的ADR之特定交易。

而上述指引乃紐交所首次「扭軚」、維持3企美國上市地位之後發出，因此可見特朗普政府趁「執包袱」前出盡全力反華！中移及聯通的ADR周三早段折合港元後分別較香港收市價低3.81%及4.71%，而中電信的ADR亦顯著受壓。

對於堂堂美國資本主義象徵的紐交所這次舉棋不定、淪為全球笑話兼恐招致不少投資者「損手」，市場質疑原因在於當局根本「未傾掂數」，於制裁中國議題上存極大分歧。諮詢機構歐亞集團列舉今年全球10大頭號風險，首項就是一個充滿分裂的美國！

該機構直言，即將入主白宮的拜登「恐怕將成為卡特之後美國最弱的總統」。現任總統特朗普任內取得更多支持者，亦是迄今為止共和黨中最受歡迎及最具影響力的人物，國會議員在最後一刻還力圖讓選舉認證工作延遲或脫軌，這對未來局勢發展來說是個不祥之兆。

與此同時，若美國疫苗效果不似預期，其醫療和經濟衰退問題將延伸至2021年，共和黨反對派與新政府的鬥爭將會加劇，並變得更加僵化。

另外，拜登上任後，將專注推出加快經濟復甦等國內政策，與中國競爭的時間和資源減少，同時美國亦面對具挑戰性的疫苗推廣工作，導致其國際地位和影響力或被削弱。

在與菲律賓等以獲取疫苗為目標，而加強外交政策合作的國家打交道時，其討價還價的籌碼將減少。尤其經過疫情後，美國精英階層和公眾「愈來愈討厭中國在疫苗接種階段所取得的成就」，這將為中美關係增添壓力。

不過，歐亞集團表示，共和黨和民主黨在對抗中國科技和經濟的方向一致，並不惜犧牲美國的知識產權和製造業勞動力。

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