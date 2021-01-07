英倫銀行：脫歐導致7000金融職位流失　較預期少

外媒報道，英倫銀行(即英國的央行)行長貝利周三(6日)表示，英國脫歐對當地金融領域帶來多達7,000個職位的流失，並稱雖然目前未知脫歐後對金融領域的最終結果，但這個數字比脫歐公投前的預期少很多。

英國金融部門正努力減輕英國脫歐對當地帶來的影響，其中，在去年12月，英國金融行為監管局(FCA)允許英國市場參與者在2021年第一季度使用歐盟的平台來交易衍生品合約。

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