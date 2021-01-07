紐約期金收挫逾2%　下試1900美元關

美股周三(6日)回穩，刺激入市情緒趨於樂觀，國際金價回落。紐約2月期金收報每安士1,908.6美元，跌2.3%。美匯指數報89.4，跌0.04%。

BMO基本及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，債息回升支持了美元表現，從而引發了黃金的拋售，預期金價至1,935至1,940美元會有止損，並認為1,900美元是重要的支持位，以維持短線看好的前景。

10年期美國國債孳息率自去年3月以來首次升穿1厘，吸引避險資金流入債市；至於美元處於兩年半低位，亦使黃金的吸引力稍低於其他貨幣。

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