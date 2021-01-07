聯儲議息紀要：目前買債速度合宜　通脹風險偏下行

美國聯儲局公布去年12月15至16日進行的議息會議紀錄，指由於新冠肺炎病例再度激增，未來數月美國經濟活動料將放緩，但指疫苗研發及接種進展改善了中期性的經濟前景。

該會議紀錄又指，疫情和決策者因應疫情而採取的措施繼續影響到美國和海外的經濟活動，並有大多數官員認為，通脹風險偏下行。

對於聯儲局的買債措施，該會議紀錄指出，所有官員都認為，現時的買債速度是適宜的，另有幾名官員對延長所購債券的久期持開放態度。此外，會議紀錄稱，未來縮減買債規模(Tapering)的情況可能會類似於2013年至2014年。

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